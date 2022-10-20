После ДТП петербургского водителя автобуса отправили за решётку на два месяца

Во время аварии погибла 77-летняя пенсионерка, находившаяся на остановке.

Суд в Санкт-Петербурге арестовал до 27 апреля 2025 года 55-летнего водителя автобуса, обвиняемого в совершении ДТП в Московском районе, в результате которого погибла 77-летняя пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 28 февраля обвиняемый, двигаясь на автобусе, при повороте на Варшавскую улицу выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомобилями. После этого возле дома № 159 на Ленинском проспекте он наехал на семь припаркованных автомобилей. Напомним, в результате ДТП водитель также сбил остановку общественного транспорта и столкнулся с другим автобусом.

Ранее Piter.TV сообщал, что один человек погиб при пожаре в историческом здании на Курляндской.

Видео: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга