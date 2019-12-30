Петербургского вербовщика террористов заключили под стражу

Под арестом зазывала в запрещенный в России ИГИЛ пробудет до марта.

Красногвардейский районный суд Петербурга постановил арестовать Исфандиёра Акрамова, обвиненного в содействии террористическим организациям. Об этом 21 января сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Акрамов – приверженец радикальных исламских идей и пропагандировал идеи "мирового джихада" против неверных, а также поддерживал деятельность террористического объединения ИГИЛ* (* запрещена в РФ). Для содействия организации Акрамов склонял к участию в ней других людей и вербовал земляков из Таджикистана через интернет. Двух мужчин Акрамову удалось склонить к поездке в Сирию для участия в боевых действиях со стороны ИГИЛ*. При обыске квартиры арестованного следователи нашли запрещенную экстремистскую литературу и патроны.

Под арестом вербовщик пробудет до марта.

Фото: Piter.TV