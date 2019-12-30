У вероятного вербовщика террористов в Петербурге обнаружили запасы патронов

Находки отправили на экспертизу.

Во время обыска у подозреваемого в вербовке граждан выходца Средней Азии сотрудники Центра "Э" обнаружили патроны и запрещенную литературу. Об этом сообщила "Фонтанка.

Как выяснилось, 32-летний Исфандиер Акрамов искал людей для пополнения рядов сторонников запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. "Жертв" он склонял ко вступлению в объединение через мессенджер, а после отправлял в Сирию. Есть информация, что он привлек к запрещенной деятельности двух граждан Таджикистана.

Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.

Ранее мы рассказывали, что в Гатчине 16-летние школьники изнасиловали сотрудницу почты.

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