В Петербурге задержали 32-летнего вербовщика в запрещённый ИГИЛ

Предполагается, что петербуржец склонил двух граждан Таджикистана к поездке в Сирийскую Арабскую Республику.

В понедельник, 20 января, стало известно о том, что В Петербурге задержали 32-летнего вербовщика в организации ИГИЛ (деятельность в России запрещена). Об этом сообщает городское управление СК РФ.

Предполагается, что петербуржец склонил двух 30-летних мужчин к поездке в Сирийскую Арабскую Республику.

"Не позднее ноября 2015 года умышленно, посредством уговоров, разговоров, убеждений и иных форм психологического воздействия склонил двух граждан Таджикистана, 1990 года рождения, к поездке в Сирийскую Арабскую Республику", —сказано в сообщении.

В СК РФ подоспевают, что мужчина является сторонником запрещённой группировки. В настоящее время решается вопрос о задержании.

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