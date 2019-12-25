В петербургском УФСИН опровергли претензии осужденного организатора теракта в метро

Мужчина, заключенный на 28 лет, назвал условия в СИЗО-1 пытками.

В петербургском УФСИН опровергли жалобы осужденного за организацию теракта в метро Акрама Азимова: мужчина, заключенный в колонию на 28 лет, и его подельник назвали условия в СИЗО-1 пытками. Как сообщили в пресс-службе УФСИН, претензии преступника не соответствуют действительности.

Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются ежедневно трехразовым горячим питанием по нормам, определяемым законодательством Российской Федерации. <...> Во всех камерных помещениях подача воды обеспечена централизованно в рамках государственного контракта с Горводоканалом. заявили в УФСИН

Также в ведомстве заверили, что перед отправкой за пределы СИЗО и в судебных заседаниях подозреваемые и обвиняемые получают горячее питание. Сухим пайком иногда приходится довольствоваться, если организовать горячее питание невозможно. Кроме того, в УФСИН назвали санитарные условия и распорядок дня в СИЗО соответствующим нормам законодательства. Прокуратура и наблюдательные комиссии регулярно проводят проверки.

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Фото: Piter.TV