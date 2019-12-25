Двое осужденных за теракт в петербургском метро пожаловались суду на УФСИН

Условия в СИЗО мужчины оценили как пытки.

Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал два административных иска от осужденных за теракт в метро мужчин. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов пожаловались на региональное УФСИН.

В декабре прошлого года Азимова и Эрматова вместе с еще десятью фигурантами признали виновными в теракте и гибели людей и приговорили их к 28 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Азимов вину не признавал и продолжает ее отрицать и заявил, что его пытали для получения необходимых показаний. По сведениям Азимова, в марте прошлого года его поместили в СИЗО-1, где он находится до сих пор. Мужчине не дают общаться с родственниками в достаточном объеме, поскольку многие его письма не пропускали по надуманным причинам, кроме того, Азимову отказывали в телефонных звонках. Также преступник пожаловался, что в камере с девятью людьми, где он содержался, многие курили, а вытяжка не работала. Азимов страдал и после перехода в другую камеру – от нехватки свежего воздуха и питьевой воды: сокамерники снова курили, а пить приходилось воду из-под крана. Мужчина пожаловался на развившийся хронический недосып и утомляемость, недостаток горячей пищи в дни транспортировки в суд и душную камеру-аквариум на судебном заседании. Все вышеуказанное Азимов оценил как пытки и попросил суд устранить нарушения и взыскать компенсацию в 238 тысяч рублей.

Эрматов подал похожий иск. К производству иски пока не приняли.

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Фото: Piter.TV