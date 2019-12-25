В Горелово закрылся "самый проблемный" изолятор Ленобласти

Подследственных уже распределили в другие СИЗО.

В субботу, 18 апреля, стало известно, что в поселке Горелово Ленинградской области закрылся следственный изолятор №6. Об этом ТАСС рассказала Юлия Алешина, пресс-секретарь УФСИН по Санкт-петербургу и области.

Он также подчеркнула, что подследственные и подозреваемые из этого изолятора были планово переведены в другие СИЗО города, а сам переезд осуществлялся с соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства.

Известно, что представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) довольно часто посещали СИЗО №6. По словам ряда членов ОНК, условия содержания в этом изоляторе были гораздо жестче, чем в других. Из СИЗО поступало много жалоб.

Сейчас на территории продолжает действовать лишь туберкулезная больница для тех, у кого было выявлено подозрение на туберкулез

Ранее мы писали, что петербуржец пытался сбежать от полицейских по дороге из суда в изолятор.

Фото: Pixabay