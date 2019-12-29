Петербуржец пытался сбежать от полицейских по дороге из суда в изолятор

Остановить беглеца помог предупредительный выстрел.

Петербуржец пытался сбежать от правоохранителей по дороге в изолятор, но его удалось задержать. Подробности инцидента сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Мужчину 22-х лет осудили за кражу. Вечером в пятницу, 28 февраля, во время его перемещения из здания Красногвардейского районного суда в изолятор временного содержания он попытался сбежать. Руководствуясь законом "О полиции", сотруднику правоохранительных органов пришлось применить табельное огнестрельное оружие. После предупредительного выстрела мужчина прекратил свои действия, и его задержали.

В результате инцидента никто не пострадал, и гражданина доставили в изолятор временного содержания.

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