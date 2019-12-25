В Петербурге 79 медикам вручены знаки отличия "За доблесть в спасении"

Знаки отличия получили врачи, которые работают в красной зоне.

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил 79 медикам, работающим с ковидными пациентами, знаки отличия "За доблесть в спасении". Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова, подвиг врачей в период пандемии войдет в историю. Он добавил, что решающая роль в борьбе с пандемией принадлежит именно им, поскольку в тяжелые месяцы борьбы с коронавирусом было перепрофилировано более 20 городских и федеральных стационаров, а также развернуто более 12 тысяч коек для больных ковидом.

Ранее в Смольном вручили государственные награды выдающимся петербуржцам.

Фото: пресс-служба Смольного