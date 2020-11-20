В Смольном вручили государственные награды выдающимся петербуржцам

Их вручил губернатор города.

В Смольном губернатор Петербурга Александр Беглов вручил государственные награды поощрения Президента России выдающимся жителям, сообщили в пресс-службе администрации главы города.

Среди награжденных – сотрудники "Россети Ленэнерго", генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, спортсмены волейбольного клуба "Зенит – Санкт‑Петербург", скульптор Евгений Бурков и исполнительный директор Международного благотворительного фонда имени Лихачева Александр Кобак, директор Фонда сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина Марина Чернышова, а также удожественный руководитель федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Дом музыки" Сергей Ролдугин.

Беглов поблагодарил всех за вклад в развитие Петербурга и страны в целом.

В последний раз государственные награды выдающимся петербуржцам вручали в конце октября.

Фото: Piter.TV