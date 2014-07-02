В Смольном петербуржцам вручили государственные награды

Их вручил губернатор города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил государственные награды и поощрения Президента России выдающимся петербуржцам. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Награды получили работники топливно-энергетического комплекса, в том числе сотрудники компании "Россети Ленэнерго". Ордена и медали получили и ректор Санкт‑Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской и ректор Санкт‑Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получила также главный врач Лечебно-диагностического центра МИБС Наталья Березина. Без внимания не остались и группа сотрудников Историко-художественной мастерской "Невский баталист", а также коллектив Санкт‑Петербургского государственного экономического университета.

В начале октября в БКЗ "Октябрьский" наградили лучших работников сельского хозяйства.

Фото: пресс-служба Смольного