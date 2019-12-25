В БКЗ "Октябрьский" наградили лучших работников сельского хозяйства

В концертном зале состоялся торжественный вечер, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В Большом концертном зале "Октябрьский" состоялся торжественный вечер, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Лучшие работники отрасли получили награды. Технику по управлению процессами подготовки табака ООО "Петро" Ивану Строкову вручили благодарность губернатора Петербурга. Работники ведущих городских предприятий пищевой промышленности получили благодарности Министерства сельского хозяйства РФ.

Сегодня агропромышленный комплекс Петербурга состоит из 70 крупных и средних предприятий и 150 малых. В пищевых и перерабатывающих организациях трудятся более 30 тысяч человек.

Ранее мы писали, что молокозавод "Лосево" в Ленобласти приостановил работу.

Фото: пресс-служба Смольного