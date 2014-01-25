Петербургский завод Hyundai приостанавливает выпуск автомобилей

Завод не будет работать с 30 октября по 7 ноября.

Петербургский автомобильный завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР) не будет работать в период нерабочей недели, с 30 октября по 7 ноября. Об этом "Деловому Петербургу" рассказали в пресс-службе компании.

Возобновить работу завод планирует в понедельник, 8 ноября. План производства на этот год оставили без изменений.

Напомним, в Петербурге ввели нерабочую неделю, с 30 октября по 7 ноября. Ранее Piter.TV рассказал, что будет закрыто и открыто на нерабочей неделе в Петербурге. После локдауна в Петербурге вступят в силу новые коронавирусные ограничения.

Фото: pexels.com