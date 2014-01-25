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Петербургский завод Hyundai приостанавливает выпуск автомобилей
Сегодня, 22:28
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Петербургский завод Hyundai приостанавливает выпуск автомобилей

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Завод не будет работать с 30 октября по 7 ноября.

Петербургский автомобильный завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР) не будет работать в период нерабочей недели, с 30 октября по 7 ноября. Об этом "Деловому Петербургу" рассказали в пресс-службе компании. 

Возобновить работу завод планирует в понедельник, 8 ноября. План производства на этот год оставили без изменений. 

Напомним, в Петербурге ввели нерабочую неделю, с 30 октября по 7 ноября. Ранее Piter.TV рассказал, что будет закрыто и открыто на нерабочей неделе в Петербурге. После локдауна в Петербурге вступят в силу новые коронавирусные ограничения.

Фото: pexels.com

Теги: hyundai, автомобили, завод
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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