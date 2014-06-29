Петербургский трубач дядя Миша поддержал Буланову, недопущенную до выборов в ЗакС

Дядя Миша исполнил композицию певицы "Не плачь".

Известный в Петербурге уличный трубач дядя Миша (Михаил Тюменцев) публично поддержал певицу Татьяну Буланову, которую ранее не допустили до выборов в городское Законодательное собрание. Видео с выступлением уличного музыканта поделились очевидцы в социальных сетях.

Дядя Миша выступил на набережной канала Грибоедова, возле станции метро Невский проспект. Он исполнил композицию певицы "Не плачь". Перед выступлением музыкант выразил слова поддержки певице.

Татьяна Буланова, мы с тобой! Лично я, дядя Миша, преклоняюсь перед твоим искусством. И я играю еще раз твою песню "Не плачь". дядя Миша

Во вторник, 10 августа, прошло заседание территориальной избирательной комиссии №17, на котором певице отказали в регистрации на выборах в городской парламент. Рабочая комиссия пришла к выводу, что большая часть подписей избирателей бракованные.

Ранее мы писали, что племянник Путина отказался участвовать в выборах в Госдуму.

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