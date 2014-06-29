Петербургский трубач дядя Миша поддержал Буланову, недопущенную до выборов в ЗакС

Известный в Петербурге уличный трубач дядя Миша (Михаил Тюменцев) публично поддержал певицу Татьяну Буланову, которую ранее не допустили до выборов в городское Законодательное собрание. Видео с выступлением уличного музыканта поделились очевидцы в социальных сетях.
Дядя Миша выступил на набережной канала Грибоедова, возле станции метро Невский проспект. Он исполнил композицию певицы "Не плачь". Перед выступлением музыкант выразил слова поддержки певице.
Татьяна Буланова, мы с тобой! Лично я, дядя Миша, преклоняюсь перед твоим искусством. И я играю еще раз твою песню "Не плачь".
дядя Миша
Во вторник, 10 августа, прошло заседание территориальной избирательной комиссии №17, на котором певице отказали в регистрации на выборах в городской парламент. Рабочая комиссия пришла к выводу, что большая часть подписей избирателей бракованные.
Ранее мы писали, что племянник Путина отказался участвовать в выборах в Госдуму.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все