Татьяне Булановой отказали в регистрации на выборах в ЗакС Петербурга

Певица баллотировалась в Законодательное собрание от партии "Родина" в Калининском районе.

Певице Татьяне Булановой отказали в регистрации на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Об этом сообщают "Невские Новости".

Рабочая комиссия территориальной избирательной комиссии №17 пришла к выводу, что большая часть подписей избирателей бракованные. Более того, выяснилось, что часть подписей вовсе собрана в разных районах города. Их можно собирать только на территории округа. Так, 234 подписи были признаны недействительными.

Однако Буланова готова бороться за место в городском парламенте. Надежду певица не теряет, поскольку она является также кандидатом в депутаты в Государственную думу. Её политические намерения также "поддерживает" коллега по цеху – музыкант Сергей Шнуров, который посвятил стих жалобе Булановой к главе ЦИК.

Ранее стало известно, что племянник Путина отказался участвовать в выборах в Госдуму.

Фото: партия "Родина"