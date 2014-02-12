Татьяна Буланова обратилась к главе ЦИК: "Складывается ощущение, что петербургские чиновники против народа"

Она посетовала на то, что местная власть "ставит ей палки в колёса".

Известная певица Татьяна Буланова попросила главу ЦИК Эллу Памфилову помочь восстановить закон в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в обращении актрисы, которая выдвигается в петербургский ЗакС и Госдуму от партии "Родина". Само обращение разместил у себя в Инстаграм ее друг композитор Андрей Иванов.

"Элла Александровна, я горько разочарована! Мне трудно подобрать нужные слова! До боли в душе я не понимаю, за что моим коллегам из партии "Родина" и мне ставят палки в колёса? Чем наша инициатива о "ленинградской надбавке" для пенсионеров так напугала петербургских чиновников? Всем сердцем я болею за наш любимый город, которому, к сожалению, опять нужна помощь закона", — отметила Буланова.

Она напомнила о проделках петербургских чиновников, которые наложили цензуру на тысячу плакатов и баннеров "Родины". Складывается ощущение, продолжает Буланова, что власть имущие против народа.

По словам Булановой, за "ленинградскую надбавку" подписались не менее 70 000 россиян. Певица назвала выплаты "реальным инструментом поддержки стариков" и опечалилась, что о них, "благодаря административному ресурсу, не узнают горожане".

Артистка уверена, что об этом "беспределе" не ведает губернатор Александр Беглов. Она призналась, что знакома с этим политиком и относится к нему с уважением.

"Кажется, что кто-то действует у него за спиной и добивается своей выгоды", — допустила Буланова.

Она попросила Эллу Памфилову прислать в Санкт-Петербург независимую комиссию, которая поможет Беглову "восстановить в городе закон". Петербургу нужна ваша помощь, резюмировала Буланова.