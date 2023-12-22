Памфилова сообщила о рассылке лживых сообщений членам избиркомов от ее имени

Глава ЦИК рассказала о попытках дискредитировать работу избиркомов в стране.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила журналистам о том, что от ее имени членам избирательных комиссий различного уровня приходят ложные сообщения провокационного характера. Такое сведения глава ЦИК предоставила в ходе очередного заседания. В качестве примера эксперт привела якобы задаваемые ей вопросы, касающиеся того, получали ли сотрудники избиркомов инструкции от органов государственной безопасности. По мнению Памфиловой, такая деятельность со стороны злоумышленников направлена на то, чтобы застать людей врасплох и заставить проявить каку-то ответную реакцию. После ответы могут быть опубликованы в письменном виде в целях попытки дискредитировать избиркомы.

Разного рода рассылают послания от моего имени, берут в интернете мои фотографии, пишут "Элла Памфилова". Не ведитесь на это. В ближайшее время мы вам вышлем все необходимые материалы в развитие той инструкции. Элла Памфилова, глава ЦИК

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Фото и видео: Telegram / ТАСС