Племянник Путина отказался участвовать в выборах в Госдуму

Двоюродный племянник главы России Роман Путин отказался принимать участие в выборах в Государственному думу. Об этом сообщается на сайте петербургской территориальной избирательной комиссии №4.
Заявление депутат представил на заседании территориальной избирательной комиссии №4, которое состоялось 10 августа в 15:00 в Петербурге. На заседании комиссия намерена была обсудить дальнейшее участие Путина в выборах. Комиссия приняла личное заявление Путина.
Принять личное заявление Кандидата к сведению и считать Путина Романа Игоревича утратившим статус кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Город Санкт-Петербург - Северо-Восточный одномандатный избирательный округ № 214.
пресс-служба ТИКа №4
О том, что Роман Путин хочет вступить в ряды депутатов Госдумы, стало известно в июле этого года.
Ранее стало известно, что Бориса Вишневского должны будут зарегистрировать в кандидаты в депутаты ЗакСа Петербурга.
Фото: Instagram / @romanputin
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