Племянник Путина отказался участвовать в выборах в Госдуму

Путин баллотировался самовыдвиженцем по 214 (Северо-Восточному) округу.

Двоюродный племянник главы России Роман Путин отказался принимать участие в выборах в Государственному думу. Об этом сообщается на сайте петербургской территориальной избирательной комиссии №4.

Заявление депутат представил на заседании территориальной избирательной комиссии №4, которое состоялось 10 августа в 15:00 в Петербурге. На заседании комиссия намерена была обсудить дальнейшее участие Путина в выборах. Комиссия приняла личное заявление Путина.

Принять личное заявление Кандидата к сведению и считать Путина Романа Игоревича утратившим статус кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Город Санкт-Петербург - Северо-Восточный одномандатный избирательный округ № 214. пресс-служба ТИКа №4

О том, что Роман Путин хочет вступить в ряды депутатов Госдумы, стало известно в июле этого года.

Ранее стало известно, что Бориса Вишневского должны будут зарегистрировать в кандидаты в депутаты ЗакСа Петербурга.

Фото: Instagram / @romanputin