Племяннику Путина могут отказать в регистрации на выборах в Госдуму

Двоюродному племяннику главы России Роману Путину могут отказать в регистрации на выборах в Государственную думу по 214 (Северо-Восточному) округу. Об этом сообщается на сайте петербургской территориальной избирательной комиссии №4.
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Город Санкт-Петербург - Северо-Восточный одномандатный избирательный округ № 214 Путина Романа Игоревича.
пресс-служба ТИКа №4
О том, что Роман Путин хочет вступить в ряды депутатов Госдумы, стало известно в июле этого года. Путин принял решение баллотироваться самовыдвиженцем по 214 (Северо-Восточному) округу. Связать свою жизнь с политикой Путин решил в 2020 году. В этом же году на базе движения "Люди дела" политик создал партию "России без коррупции", чтобы попасть в Госдуму.
Ранее мы писали, что Горизбирком призывает зарегистрировать депутата Вишневского на выборах в ЗакС Петербурга.
Фото: Instagram / @romanputin
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