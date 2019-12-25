Племяннику Путина могут отказать в регистрации на выборах в Госдуму

Решение будет принято на заседании территориальной избирательной комиссии №4, которое состоится 10 августа в 15:00 в Петербурге.

Двоюродному племяннику главы России Роману Путину могут отказать в регистрации на выборах в Государственную думу по 214 (Северо-Восточному) округу. Об этом сообщается на сайте петербургской территориальной избирательной комиссии №4.

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Город Санкт-Петербург - Северо-Восточный одномандатный избирательный округ № 214 Путина Романа Игоревича. пресс-служба ТИКа №4

О том, что Роман Путин хочет вступить в ряды депутатов Госдумы, стало известно в июле этого года. Путин принял решение баллотироваться самовыдвиженцем по 214 (Северо-Восточному) округу. Связать свою жизнь с политикой Путин решил в 2020 году. В этом же году на базе движения "Люди дела" политик создал партию "России без коррупции", чтобы попасть в Госдуму.

Ранее мы писали, что Горизбирком призывает зарегистрировать депутата Вишневского на выборах в ЗакС Петербурга.

Фото: Instagram / @romanputin