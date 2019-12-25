Горизбирком призывает зарегистрировать депутата Вишневского на выборах в ЗакС Петербурга

Заседание Горизбиркома состоится 10 августа в 15:00.

Рабочая группа городской избирательной комиссии рассмотрела жалобы четырех кандидатов от партии "Яблока" на отказы в регистрации на выборах в Законодательное собрание Петербурга по одномандатным округам. Об этом 9 августа сообщил член партии Борис Вишневский на своей странице ВКонтакте.

Вишневский рассказал, что группа призвала территориальную избирательную комиссию №30 зарегистрировать депутата Бориса Вишневского и Николая Громова на выборах в ЗакС Петербурга.

По жалобам Николая Громова (округ № 11) и моей (округ № 2) Горизбиркому рекомендовано отменить решения соответствующих ТИК об отказе в регистрации. Борис Вишневский, член партии "Яблоко"

Однако жалобы однопартийцев депутата – Ильи Сиялова (округ № 8) и Любови Дюве (округ № 10) повезло меньше. Вишневский заявил, что придется решать вопрос через суд.

На днях территориальная избирательная комиссия №30 отказала члену партии "Яблоко" Борису Вишневскому в регистрации на выборы в петербургский ЗакС. Причина отказа – "неправильно" оформленный документ о решение съезда о выдвижении, а также неверный документ о согласовании своей кандидатуры с Федеральным политкомитетом партии. По мнению Вишневского, ТИК не имеет права снимать его с выборов.

Ранее мы писали, что Горизбирком надеется на активность петербуржцев на осенних выборах.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга