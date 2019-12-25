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Бориса Вишневского должны будут зарегистрировать в кандидаты в депутаты ЗакСа Петербурга
Сегодня, 16:04
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Бориса Вишневского должны будут зарегистрировать в кандидаты в депутаты ЗакСа Петербурга

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Из четырех жалоб членов "Яблока" Горизбирком удовлетворил две.

Горизбирком Петербурга отменил решение ТИК-30, которая отказалась регистрировать Бориса Вишневского кандидатом в депутаты ЗакСа. Об этом он сообщил на страницах в соцсетях.

В течение пяти дней ТИК должна рассмотреть вопрос о регистрации народного избранника. Вишневский будет баллотироваться по одномандатному округу № 2 в Центральном районе. 

Напомним, ТИК отказалась регистрировать члена партии "Яблоко" из-за якобы неправильно оформленного документа  о решении съезда о выдвижении, а также неверного документа о согласовании своей кандидатуры с Федеральным политкомитетом партии.

Фото: ВКонтакте / Борис Вишневский

Теги: борис вишневский, выборы, горизбирком
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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