Бориса Вишневского должны будут зарегистрировать в кандидаты в депутаты ЗакСа Петербурга

Из четырех жалоб членов "Яблока" Горизбирком удовлетворил две.

Горизбирком Петербурга отменил решение ТИК-30, которая отказалась регистрировать Бориса Вишневского кандидатом в депутаты ЗакСа. Об этом он сообщил на страницах в соцсетях.

В течение пяти дней ТИК должна рассмотреть вопрос о регистрации народного избранника. Вишневский будет баллотироваться по одномандатному округу № 2 в Центральном районе.

Напомним, ТИК отказалась регистрировать члена партии "Яблоко" из-за якобы неправильно оформленного документа о решении съезда о выдвижении, а также неверного документа о согласовании своей кандидатуры с Федеральным политкомитетом партии.

Фото: ВКонтакте / Борис Вишневский