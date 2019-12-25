Петербургский суд продлил арест бывшему помощнику доктора Курпатова

Заседание прошло в закрытом режиме.

В понедельник, 27 декабря, в Петербурге Куйбышевский суд продлил арест бывшему помощнику доктора Курпатова Алексею Иевскому. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В пресс-службе сообщили, что рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста проходило в закрытом режиме. Следователь попросил об этом потому, что материалы содержат банковскую тайну и подробности личной жизни участников. Иевский просил отпустить его под арест или запретить определенные действия, однако Новый год он встретит следственном изоляторе.

Напомним, молодой человек обвиняется в мошенничестве. Предполагается, что он завладел 9 млн рублей Андрея Курпатова. Иевский отрицает свою вину и говорит о том, что известный психотерапевт решил ему отомстить. Подсудимый намекал, что с доктором его связывают не только рабочие отношения. На прошлом заседании суда Иевский посоветовал перечитать Курпатову его же книгу "Как пережить развод".

Ранее доктор Курпатов признан главным лжеученым года. Он стал лауреатом премии за лженауку "Почетный Академик ВРАЛ".

Фото: Фото: ВКонтакте / Андрей Курпатов. Официальное сообщество