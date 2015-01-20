Бывший помощник доктора Курпатова из СИЗО посоветовал ему перечитать "Как пережить развод"

Мужчина отрицает, что похитил у известного психотерапевта более 9 млн рублей.

Санкт-Петербургский городской суд оставил бывшего помощника доктора Андрея Курпатова под стражей. Он обвиняется в похищении 9,3 млн рублей.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, Алексей Иевский не признает своей вины. На заседании суда он заявил, что лишен возможности опекать свою семью. Он отмечает, что не может продолжать медицинское лечение и не получает те препараты, в которых он нуждается. Также Иевский упомянул игру на фортепиано и театры.

Следствие полагает, что с 3 по 28 сентября 2021 года под предлогом покупки автомобиля "Порш Кайен" похитил со счета Курпатова более 9 млн рублей. При этом приобретать авто он не собирался.

На судебном заседании обвиняемый посоветовал потерпевшему перечитать его же книгу "Как пережить развод" и пообещал, что будет бороться за правду.

По словам свидетеля, Иевский хороший человек, занимается спортом. Сам подсудимый рассказал, что очень любит Грецию и побывал там 7-8 раз за этот год, а также совмещает учебу в двух вузах.

Иевский останется в СИЗО до 28 ноября 2021 года.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга