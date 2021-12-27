Доктор Курпатов признан главным лжеученым года

Он стал лауреатом премии за лженауку "Почетный Академик ВРАЛ".

Психотерапевт, телеведущий и руководитель лаборатории нейронаук Сбербанка Андрей Курпатов стал лауреатом премии за лженауку "Почетный Академик ВРАЛ", сообщает "Петербургский дневник".

Как отметили на премии, Курпатов пользуется популярностью у общественности, однако в научном мире его труды не воспринимают всерьез. Например, далеко не все ученые разделяют любовь Курпатова к использованию псевдонаучных терминов: "цифровой аутизм", "информационная псевдодебильность" и не только.

Вместе с Курпатовым в финале оказались блогер Антон Мысливец. В сентябре в своем сообществе "Крамола" ВКонтакте и на видеохостинге YouTube он опубликовал вымышленную информацию по актуальным научным и социально-политическим вопросам. В частности, блогер опубликовал видео об опасности вакцины от коронавируса. В их компании оказалась и кандидат исторических наук Ольга Четверикова.

Курпатов на слуху у общественности не только из-за научной деятельности. В ноябре в Петербурге арестовали помощника доктора Алексея Иевского из-за кражи. Предполагается, что он завладел 9 млн рублей Андрея Курпатова. Иевский отрицает свою вину и говорит о том, что известный психотерапевт решил ему отомстить. Подсудимый намекал, что с доктором его связывают не только рабочие отношения.

Фото: ВКонтакте / Андрей Курпатов. Официальное сообщество