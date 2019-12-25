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В Петербурге помощника доктора Курпатова арестовали из-за кражи
Сегодня, 15:05
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге помощника доктора Курпатова арестовали из-за кражи

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Причем Курпатов в первоначальных же пояснениях указал, что подозревает своего ближайшего помощника — Алексея Иевского.

Стали известны подробности о краже драгоценностей у психотерапевта Андрея Курпатова. Днем ранее, 13 ноября, в Петербурге районный суд на пару месяцев арестовал помощника Курпатова 25-летнего Алексея Иевского, передает "Фонтанка".

О пропаже часов Breguet в 1 миллион 250 тысяч рублей и бриллиантовых серег Mercury за 2 миллиона 600 тысяч из петербургской квартиры психотерапевта заявили в конце августа. Причем Курпатов в первоначальных же пояснениях указал, что подозревает своего ближайшего помощника — Алексея Иевского.

По данным "Фонтанки", 11 ноября на автомобиле Porsche задержали Иевского. По предварительной информации, в ушах у него блестели те самые серьги, а руку оттягивал Breguet. 

В "Фонтанке" сообщили, что оперативников уголовного розыска смутило выверенное заявление Курпатова, где было указано, как Курпатов заработал на предметы роскоши и сколько налогов заплатил. Однако все же слова Курпатова были признаны истинными. 

Ранее в Петербурге будут судить женщину, которая оставила ребенка с инвалидностью без коляски.

Фото: pexels

Теги: доктор курпатов, кража, психотерапевт, часы
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Баранова Марина
Сегодня 15:48

Ближайший  помощник???  Ну-ну. Теперь у Курпатова  ЭТО  так  называется?  И ЭТИ ЛЮДИ  берутся еще  кого-то лечить??!!  Ха-ха.   

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