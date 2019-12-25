Петербургского блогера будут судить за шутки об опасности вакцины

Молодой человек выложил в сеть вымышленную информацию по актуальным научным и социально-политическим вопросам.

В Петербурге перед судом предстанет блогер Антон Мысливец. Его обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Следствие установило, Мысливец выкладывал в своем сообществе "Крамола" в соцсети "ВКонтакте" и на видеохостинге YouTube вымышленную информацию по актуальным научным и социально-политическим вопросам. В частности, блогер опубликовал видео об опасности вакцины от коронавируса. В ролике говорилось, что вакцина была создана с целью сокращения населения РФ, а ее применение влечет летальный исход.

Эксперты посчитали, что Мысливец таким образом формировал у жителей России негативное отношение к вакцинации и призывал отказаться от нее. Уголовное дело рассмотрит Приморский районный суд.

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Фото: Piter.TV