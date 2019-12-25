Петербургский суд отправил под домашний арест обвиняемого в оправдании терроризма

Мужчина положительно отзывался о подорвавшем здание архангельского ФСБ Жлобицком.

Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление Октябрьского райсуда и выпустил из СИЗО петербуржца Александру Меркулову, обвиняемого в оправдании терроризма. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Под домашним арестом Меркулов пробудет до 6 декабря. Мужчине вменяются положительные отзывы о Михаиле Жлобицком, подорвавшем здание управления ФСБ в Архангельске. Отзывы Меркулов размещал в одной из групп в соцсетях. Отмечается, что осенью обвиняемого отвозили в психиатрическую клинику для прохождения медицинской экспертизы на вменяемость, а под стражей мужчина находится с июля. В петербургском суде отмечали, что следствие затягивает дело.

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Фото: Piter.TV