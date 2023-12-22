Петербургский суд арестовал всех участников драки в Адмиралтейском районе

В их отношении составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ленинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности всех восьмерых участников массовой драки у бара на 2-й Красноармейской улице в Адмиралтейском районе. В их отношении составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Об этом сообщили в пресс-службе объединенных городских судов 20 февраля.

Конфликт произошел в ночь на 19 февраля. В нем поучаствовали молодые люди в возрасте от 21 года до 40 лет.

"Спортсмены" не признавали факт драки, однако озвучивали варианты причин: кто-то за кого-то заступался, кого-то спровоцировали. Суд назначил всем наказание в виде ареста. Трое из них получили 3 суток, четверо – по 4 суток и один – 6 суток. Последний привлекался ранее по ст. 20 КоАП РФ и находится на подписке по уголовному делу.

Ранее мы рассказывали о том, что по факту массовой драки у ТРЦ "Галерея" возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV