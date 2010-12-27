Петербургский суд арестовал ещё одного обвиняемого в присвоении квартир пожилых людей

По версии следствия, в период с 2017 по 2018 злоумышленники завладели шестью квартирами общей стоимостью 22,5 млн рублей.

Красносельский районный суд арестовал ещё одного обвиняемого в присвоении квартир пожилых людей. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов.

Фомин А. обвиняется в 6 эпизодах "мошенничества". Известно, что мужчина пробудет под стражей целый месяц.

Красносельский райсуд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Фомина… сроком на 1 месяц 25 суток, по 06.05.2019 сказано в сообщение

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали двух мужчин и женщину, которые обманывали одиноких пенсионеров. По версии следствия, в период с 2017 по 2018 злоумышленники завладели шестью квартирами общей стоимостью 22,5 млн рублей. Следователи совместно с полицией и Росгвардией проводят обыски, в ходе которых изымают важные для расследования документы и предметы. Кроме того, правоохранители пытаются выяснить, причастны ли задержанные к другим эпизодам мошенничества, а также к убийствам одиноких пенсионеров.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный начал проверку Дома ветеранов по подозрению в мошенничестве

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