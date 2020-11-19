  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский студент создал проект системы по контролю за передвижением людей
Сегодня, 16:20
141
himif

Петербургский студент создал проект системы по контролю за передвижением людей

0 0

Система поможет находить карманников из ТЦ.

Студент магистратуры петербургского ЛЭТИ Сергей Антонов разработал проект умной системы контроля за передвижением людей. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

По словам Антонова, система работает при помощи нейросети, специального метода обучения компьютера. "Умные" машины смогут контролировать передвижение людей. Студент отметил, что система поможет находить карманных воров в магазинах и торговых центрах: лишившемуся личных вещей человеку будет достаточно запросить свои данные у администрации, дав собственную фотографию. Система распознавания лиц найдет в толпе пострадавшего покупателя, отследит его тракторию передвижения, а вместе с ним и злоумышленника.

Ранее мы писали, что в Японии разработали приложение-переводчик с кошачьего языка.

Фото: pixabay

Теги: наука, система слежения, студент
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии