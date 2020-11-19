Петербургский студент создал проект системы по контролю за передвижением людей

Система поможет находить карманников из ТЦ.

Студент магистратуры петербургского ЛЭТИ Сергей Антонов разработал проект умной системы контроля за передвижением людей. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

По словам Антонова, система работает при помощи нейросети, специального метода обучения компьютера. "Умные" машины смогут контролировать передвижение людей. Студент отметил, что система поможет находить карманных воров в магазинах и торговых центрах: лишившемуся личных вещей человеку будет достаточно запросить свои данные у администрации, дав собственную фотографию. Система распознавания лиц найдет в толпе пострадавшего покупателя, отследит его тракторию передвижения, а вместе с ним и злоумышленника.

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