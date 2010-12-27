Петербургский школьник стал дипломантом Соревнования молодых учёных Европейского Союза

Он вышел в лидеры благодаря своему ракетному двигателю.

Ученик Президентского физико-математического лицея № 239 Александр Сокко стал дипломантом Соревнования молодых учёных Европейского Союза, сообщает пресс-служба комитета по образованию. Борьба умов проходила в Болгарии с 13 по 18 сентября.

Петербуржец представил проект по разработке и созданию эффективного реактивного двигателя для ракетомоделирования. Он предложил инженерное решение для лучших характеристик ракетного двигателя. По его доработкам двигатель трудится дольше и стабильнее. Диплом может стать для Александра поддержкой в области науки.

Соревнование молодых ученых – межгосударственный форум лучших молодых исследователей, куда съезжаются представители из 43 стран Европы, США, Канады, Японии, Китая и Южной Кореи. Уровень участников зачастую так высок, что ряд проектов привел к крупным научным достижениям.

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Фото: Комитет по образованию