Арбитражный суд 13 ноября изучит спор вокруг построенных станций метро в Петербурге

Дирекция требовала взыскать с "Метростоя" около 702 миллионов рублей за неустойки и штраф в размере 150 миллионов. "Метрострой" просил взыскать с дирекции штрафы на общую сумму около 2,55 миллиарда рублей.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 13 ноября рассмотрит жалобы властей Петербурга к компании "Метрострой" на решение по делу о взаимных финансовых претензиях из-за сооружения уже открытых станций метро "Беговая" и "Новокрсетовская".

Апелляционные жалобы ГКУ "Дирекция транспортного строительства" и ОАО по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой" <…> принять к производству. портал "Электронное правосудие"

Дирекция требовала взыскать с "Метростоя" около 702 миллионов рублей за неустойки и штраф в размере 150 миллионов. "Метрострой" просил взыскать с дирекции штрафы на общую сумму около 2,55 миллиарда рублей. Суд удовлетворил требования компаний лишь частично. С "Метростоя" потребовали около 60 миллионов, с дирекции – 12,5 миллиона рублей. То есть "Метрострой" в итоге обязали выплатить около 47 миллионов рублей.

В настоящее время на рассмотрении арбитража находится несколько исков с финансовыми требованиями сторон друг к другу.

Сейчас "Метрострой" устраняет дефекты на станциях "Беговая" и "Новокрестовская".

Фото:Piter.TV