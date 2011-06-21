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Лжеминеры вновь сообщили об угрозе взрыва главного здания СПбГУ
Сегодня, 13:42
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Лжеминеры вновь сообщили об угрозе взрыва главного здания СПбГУ

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Экстренные службы начали проверку.

Главное здание Санкт-Петербургского государственного университета и Академическую гимназию СПбГУ вновь эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на пресс-службу Университета. 

Сообщение поступило около полудня. Всех учащихся и сотрудников сразу же вывели из здания, началась проверка. Также сегодня неприятные письма поступили в Смольнинский и Петроградский районные суды. 

Отметим, что такое ситуация уже происходила 10 марта. Кроме того, сайт петербургского вуза атаковали хакеры. 

Фото: Piter.tv

Теги: заминирование, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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