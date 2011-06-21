Лжеминеры вновь сообщили об угрозе взрыва главного здания СПбГУ

Экстренные службы начали проверку.

Главное здание Санкт-Петербургского государственного университета и Академическую гимназию СПбГУ вновь эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на пресс-службу Университета.

Сообщение поступило около полудня. Всех учащихся и сотрудников сразу же вывели из здания, началась проверка. Также сегодня неприятные письма поступили в Смольнинский и Петроградский районные суды.

Отметим, что такое ситуация уже происходила 10 марта. Кроме того, сайт петербургского вуза атаковали хакеры.

Фото: Piter.tv