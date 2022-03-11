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Хакеры атаковали сайт СПбГУ с 10 тысяч IP-адресов
Сегодня, 14:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Хакеры атаковали сайт СПбГУ с 10 тысяч IP-адресов

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С семи утра 11 марта атака снова была возобновлена.

Информационные ресурсы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) на протяжении последних двух недель подвергаются серии DDos-атак. Об этом сообщили 78.ru в вузе.

С 10 утра 10 марта официальный сайт СПбГУ подвергся мощной атаки. По данным специалистов, на протяжении 13 часов велась атака на серверы.  С семи утра 11 марта атака снова была возобновлена.

В вузе добавили, что для атаки используются десятки тысяч IP-адресов из разных стран.

В начале марта сайты ряда петербургских СМИ перестали работать из-за атак.

Фото: Piter.tv

Теги: ddos, спбгу, хакеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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