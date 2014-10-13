Главное здание и Академическую гимназию СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о минировании

Это уже третье сообщение о заминировании с начала марта.

СПбГУ получил сообщение о заминировании здания на Университетской набережной и Собственном проспекте. Там располагаются главное здание университета и Академическая гимназия СПбГУ. Об этом 10 марта сообщил "ТАСС".

На место приехали экстренные службы, чтобы провести проверку. Сотрудников и учащихся временно эвакуировали. В итоге опасных предметов и устройств не обнаружили.

Отметим, что вуз уже в третий раз с начала месяца получает сообщение об угрозе.

Кроме того, из-за сообщений злоумышленников приходилось менять авиамаршруты. Так, например, рейс из Сочи в Петербург экстренно приземлился в Самаре.

Фото: Piter.tv