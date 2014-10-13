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Главное здание и Академическую гимназию СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о минировании
Сегодня, 16:27
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Главное здание и Академическую гимназию СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о минировании

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Это уже третье сообщение о заминировании с начала марта.

СПбГУ получил сообщение о заминировании здания на Университетской набережной и Собственном проспекте. Там располагаются главное здание университета и Академическая гимназия СПбГУ. Об этом 10 марта сообщил "ТАСС".

На место приехали экстренные службы, чтобы провести проверку. Сотрудников и учащихся временно эвакуировали. В итоге опасных предметов и устройств не обнаружили.

Отметим, что вуз уже в третий раз с начала месяца получает сообщение об угрозе. 

Кроме того, из-за сообщений злоумышленников приходилось менять авиамаршруты. Так, например, рейс из Сочи в Петербург экстренно приземлился в Самаре.

Фото: Piter.tv

Теги: заминирование, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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