Петербургский депутат выступил против расширения музея Достоевского

Депутат заявляет, что проект ещё в 2016 году оценили как "неприемлемый".

Сегодня, 10 апреля, депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский выступил против строительства музея Достоевского в Кузнечном переулке. По словам Вишневского здание не вписывается в окружающуюся среду.

Проект нового здания музея, разработанный архитектурной мастерской "Евгений Герасимов и партнеры", ещё в 2016 году, кода он только появился, был расценен экспертами Санкт-Петербургского отделения ВООПИиК как "неприемлемый, чужеродный, взрывающий сложившуюся историческую среду". Не могу не согласиться с этой оценкой - не только как депутат Законодательного Собрания, но и как житель города. Заявил парламентарий

Также депутат предложил вместо строительства музея восстановить исторический облик снесённого здания Кузнечном переулке, 7.

Однако директор архитектурной мастерской "Евгений Герасимов и партнеры" Евгений Герасимов утверждает, что нельзя создать современный музей за восстановленным историческим фасадом.

Традиции петербургской архитектуры нужно понимать в более широком смысле, не слепое копирование деталей прошлого, а следование более глубоким принципам. Значение имеет высота здания, его масштаб, материалы. Мы предлагаем здание в карниз с соседним, и мы предлагаем фасады, сделанные из камня. Мы говорим о том, что это здание XXI века, которое будет построено в XXI веке и наполнено функциями XXI века, там будет много мультимедийных технологий. Это должно быть интересно людям, которые живут сегодня. Говорит Герасимов

Письмо с требованием отложить возведение музея Вишневский направил Игорю Албину - вице-губернатору города.

Напомним, что 2 апреля в Смольном согласовали строительство здания высотой в пять этажей, рядом с существующим музеем Достоевского.