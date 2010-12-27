В Кузнечном переулке построят 5-этажное здание музея Достоевского

Идея проект возникла ещё в 2016 году.

Сегодня, 2 апреля в Смольном согласовали строительство здания высотой в пять этажей, рядом с существующим музеем Достоевского, по адресу Кузнечный переулок, участок 11 (западнее дома №9/27, литера А).

По этому вопросу в Смольном прошло совещание под руководством вице-губернатора Игоря Албина. На встрече было принято решение согласовать размещение нового здания.

Заявление было подано Фондом поддержки и развития музея Ф.М.Достоевского "Петербург Достоевского". Площадь нового здания составит 2099 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина.

Строительство здания приурочено к празднованию 200-летия со дня рождения писателя. В новом корпусе планируют разместить театральный зал, литературное кафе, библиотеку, лекционные залы, книжный магазин, хранилища и зимний сад.