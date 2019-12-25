Петербургский "Водоканал" усилит очистку сточных вод от виновников цветения моря

Такими биогенными вредными элементами являются азот и фосфор.

Петербургский "Водоканал" начал второй этап реконструкции Северной станции аэрации и планирует капитально отремонтировать и модернизировать пять аэротенков, позволяющих проводить биологический этап очистки стоковых вод. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия 13 апреля.

Отмечается, что аэротенки важны в процессе очистки: в них постоянно подается воздух для дыхания активного ила. Ил, в свою очередь, истребляет органические загрязнения в стоках, например, азот и фосфор. Такие биогенные элементы выделяют токсины и поглощают кислород, а попадая в Балтийское море, стимулируют рост вредных сине-зеленых водорослей, из-за которых море "цветет". Усовершенствованные сооружения позволят держать уровень фосфора в очищенных водах на 0,5 мг/л, а азота – 10 мг/л.

Аэротенки очистят от коррозии, восстановят слой бетона, а также установят на них новые илоскребы. Также "Водоканал" запланировал построить новую иловую насосную станцию и трансформаторную подстанцию, на которых заменяют воздуходувные агрегаты. После модернизации станция аэрации сможет очищать не 800 тысяч, а уже миллион кубометров сточных вод.

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