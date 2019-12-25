В Петербурге стали реже пропадать крышки канализационных люков

Краж стало меньше в два раза по сравнению с прошлым годом.

В Петербурге снизилось количество краж крышек от канализационных люков: показатель нынешнего года за первые три месяца оказался в два раза меньше, чем в 2019 году. Об этом рассказали в городском "Водоканале".

Если в прошлом году сотрудники организации не досчитались 168 крышек в разных районах города, то на сегодняшний день пропало лишь 73. Отмечается, что больше всего краж по-прежнему происходит в Невском районе, где за первый квартал похитили 24 крышки. В то же время в Центральном и Калининском районе из неблагополучной тройки лидеров зафиксировано только по 13 случаев краж. Полный порядок с начала года наблюдается в Пушкинском, Кировском, Адмиралтейском, Выборгском, Красносельском и Василеостровском районах.

В "Водоканале" уверены, что меньшее количество краж связано с профилактикой преступлений и содействием организации с полицией. Открытые люки представляют опасность для пешеходов и автомобилей, поэтому петербуржцев призывают обращаться в полицию, если где-то рядом у них на глазах пропадает очередная крышка.

Также в Петербурге стало происходить меньше квартирных краж.

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