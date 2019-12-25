Второй этап реконструкции Северной станции аэрации стартует в апреле

Сами работы планируют завершить до конца июня 2022 года.

Второй этап реконструкции Северной станции аэрации, проекта петербургского "Водоканала", начнется в грядущем апреле. Сами работы планируют завершить до конца июня 2022 года, на данный момент специалисты уже демонтируют старое оборудование. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Реконструкция призвана увеличить мощность очистных сооружений до миллиона кубометров в сутки. Сейчас этот показатель составляет 700 тысяч. Отмечается, что очистка вод в самые загруженные часы будет соответствовать российским нормативам ХЕЛКОМ.

Станция обслуживает Калининский, Выборгский, Петроградский, Приморский, Невский, Красногвардейский районы и часть Центрального, а в дальнейшем сможет помочь территориям на севере города, которые сейчас активно застраиваются жильем. После обновления станции очистка стоков сможет осуществляться еще и в ближайших к Петербургу населенных пунктах Ленобласти.

В ходе первого этапа реконструкции, который завершился в 2017 году, на станции внедрили современные решения, которые позволили удалять из стоков азот и фосфор, приводящие к цветению Балтийского моря.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдёт реконструкция Воскресенского Новодевичьего монастыря.

Фото: пресс-служба Смольного