"СКА" проиграл "Торпедо" матче КХЛ

Питерский клуб упустил победу за три минуты до конца игры.

Петербургский хоккей клуб "СКА" в гостях проиграл нижегородскому "Торедо" в своем втором матче в рамках чемпионата КХЛ.

Ближе к концу встречи клуб из Северной столицы лидеровал со счетом 3:2, благодаря голам Гусева, Хафизуллина и Тихонова. Однако за три минуты до конца игры пропустил гол в меньшинстве и меньше чем через минуту вновь доставал шайбу из своих ворот. Героями встречи для фанатов нижегородцев стали Шенфельд и Паршин.



Свой следующий матч питерские армейцы сыграют 8 сентября против уфимского "Салавата Юлаева".

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Фото: vk.com/fans_hc_ska