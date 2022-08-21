  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Торпедо" потерпело первое поражение в сезоне уступив "Шанхайским Драконам"
Сегодня, 22:48
106
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

"Торпедо" потерпело первое поражение в сезоне уступив "Шанхайским Драконам"

0 0

Нижегородская команда сохранила лидерство.

В Санкт-Петербурге на "СКА Арене" 22 сентября состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором нижегородское "Торпедо" встретилось с "Шанхайскими Драконами". Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 в овертайме, сообщает официальный сайт КХЛ.

Единственную шайбу на 63-й минуте забросил нападающий "Шанхайских Драконов" Ник Меркли. Для "Торпедо" это стало первым поражением в сезоне. Команда набрала 13 очков и продолжает лидировать в Западной конференции.

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди. Соглашение с 32-летним нападающим рассчитано на два года. Ранее он выступал за "Чикаго Вулвз" в Американской хоккейной лиге (АХЛ). На чемпионате мира-2023 в составе сборной США Гримальди стал лучшим бомбардиром, набрав 14 (7+7) очков в 10 матчах.

Фото: Pxhere

Теги: торпедо, шанхайский дракон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии