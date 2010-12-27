КХЛ планирует провести игру на стадионе "Санкт-Петербург"

Эту возможность сейчас КХЛ обсуждает с петербургским "Зенитом".

КХЛ обсуждает с петербургским футбольным клубом "Зенит" возможность проведения игры на стадионе "Санкт-Петербург". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

О планах рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Ранее о проведении игры на главном стадионе Петербурга говорил один из членов совета директоров КХЛ Александр Медведев. В Континентальной хоккейной лиге полагают, что на стадионе создана отличная инфраструктура, она способствует качественной организации матчей.

Впервые в истории КХЛ матч на открытом воздухе прошел в 2017 году в Хельсинки — там СКА сыграл с "Йокеритом".