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КХЛ планирует провести игру на стадионе "Санкт-Петербург"
Сегодня, 18:24
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TretyakovaS
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КХЛ планирует провести игру на стадионе "Санкт-Петербург"

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Эту возможность сейчас КХЛ обсуждает с петербургским "Зенитом".

КХЛ обсуждает с петербургским футбольным клубом "Зенит" возможность проведения игры на стадионе "Санкт-Петербург". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

О планах рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Ранее о проведении игры на главном стадионе Петербурга говорил один из членов совета директоров КХЛ Александр Медведев. В Континентальной хоккейной лиге полагают, что на стадионе создана отличная инфраструктура, она способствует качественной организации матчей. 

Впервые в истории КХЛ матч на открытом воздухе прошел в 2017 году в Хельсинки — там СКА сыграл с "Йокеритом".

Теги: кхл , новости петербурга , новости спб , новости спорта , стадион санкт петербург
Категории: Новости СПб

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