Петербург признали футбольной столицей России

В рейтинге посещаемости Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Северная столица оказалась на первом месте.

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов, которые посетило больше всего болельщиков во время матчей 13 тура РПЛ. Первое место в списке занял Петербург. Матч "Зенит-Амкар" собрал на стадионе 45 349 зрителей и вновь был признан самым посещаемым футбольным городом России. Об этом сообщается на сайте организации.

В тройке лидеров также оказались Москва и Краснодар. В среднем посещаемость футбольных матчей Российской Премьер-Лиги составила 20 тысяч человек.

Напомним, что "Зенит" обыграл "Амкар" с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в матче с пенальти забил полузащитник Клаудио Маркизио. Благодаря победе петербургский клуб закрепился на первом месте в таблице чемпионата России с 31 очками. Ближайший преследователь петербуржцев, московский "Локомотив", отстаёт от лидера на 7 баллов.

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