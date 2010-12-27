Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Артем Дзюба вновь не стал общаться с журналистами из-за "пирожков"
Сегодня, 10:18
0
Rybka123
388

Артем Дзюба вновь не стал общаться с журналистами из-за "пирожков"

0
 
 

В прошлом сезоне форвард целых три раза объяснялся "пирожками".

Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба не захотел общаться с представителями прессы, сославшись на голод. Слова футболиста передаёт издание  "Спорт-Экспресс".

После победного матча против грозненского "Амкара" (1:0) футболист отделался от журналистов словами: "Нет, извините. У меня пирожки, бургеры и хот-доги". В прошлом сезоне форвард трижды отвечал на просьбы об интервью фразой про пирожки. Отметим, что первым "отмазку" с пирожаками использовал бывший игрок "сине-бело-голубых" Александр Рязанцев.

Напомним, что благодаря победе "Зенит" закрепился на первом месте в таблице чемпионата России с 31 очками. Ближайший преследователь петербуржцев, московский "Локомотив", отстаёт от лидера на 7 баллов.

Ранее на Piter.TV: 13-летний российский футболист забил в стиле Марадоны‍
Фото: ФК "Зенит"

Все новости района
Теги: амкар , артем дзюба , зенит , рпл
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе Зенит

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5