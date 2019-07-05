Представлен макет стадиона "Санкт-Петербург" из 12 тысяч деталей конструктора

В создании макета участвовали ученики футбольной и балетной академий, подопечные благотворительных фондов.

Оргкомитет Евро-2020 за 50 дней до начала чемпионата представил огромный макет стадиона Петербурга, который примет матчи турнира. Макет арены построили из 12 тысяч деталей конструктора. Видео опубликовано в Instagram организационного комитета.

В создании макета участвовали ученики футбольной и балетной академий, подопечные благотворительных фондов.

В Петербурге запланированы три матча групповой стадии и один четвертьфинал Евро-2020.

В Петербурге стартовало функциональное обучение волонтеров Евро-2020.

Видео: Instagram / @euro2020spb