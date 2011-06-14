В Петербурге стартует функциональное обучение волонтеров Евро-2020

Обучение продлится до 15 мая.

В четверг, 22 апреля, в Петербурге стартует один из самых важных этапов подготовки городских волонтеров к Евро-2020 — функциональное обучение. Оно пройдет в Государственной академической капелле. Об этом сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

На этом этапе тренеры, которые принимали участие в разных международных событиях, поделятся своим опытом с добровольцами. Волонтеры подробно узнают о том, что им нужно будет делать, как работать с болельщиками и людьми с инвалидностью и и взаимодействовать с оперативными службами. Также это этап, на котором добровольцы познакомятся с друг другом.

По данным комитета, конкурс в волонтерскую команду составлял 7 человек на место.

Ранее встречу с волонтерами Чемпионата Европы по футболу в Петербурге провел Андрей Аршавин.

Фото: ВКонтакте / Волонтеры UEFA EURO 2020