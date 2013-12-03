Аршавин высказался против VAR на встрече с волонтерами в Петербурге

На стадионе присутствовали более тысячи человек.

Бывший игрок "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Аршавин раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (VAR) на встрече с волонтерами Евро-2020.

По мнению спортсмена, VAR мешает, так как система убирает те эмоции, которые были. Аршавин напомнил, что болельщики наблюдает за футболом за эмоциями, которые могут меняться, а VAR это убирает.

Отметим, что против системы видеопомощи футболист высказывается уже не в первый раз. Накануне Андрей Аршавин встретился с волонтерами на "Тинькофф Арене". Он посоветовал вести себя с гостями так, как со своими друзьями, так как о Петербурге будут судить в том числе и по добровольцам.

На данный момент бывший футболист сборной является директором департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам "Зенита".

Фото: Piter.T