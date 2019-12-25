Петербургский Роспотребнадзор расскажет об эпидемиологической обстановке в других странах

Звонки принимают с 9 до 17 часов. С 12 до 13 - обед.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу будет консультировать граждан по вопросу эпидемиологической ситуации за границей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Горячая линия" будет открыта с 20 июня по 1 июля. Также граждане могут узнать правила безопасного поведения на отдыхе и права потребителей при получении туристических услуг.

Отвечать на звонки будут с 9 до 12 часов и с 13 до 17 часов. Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор пока не будет менять рекомендацию о том, что ревакцинироваться от COVID-19 нужно каждые полгода.

Фото: Piter.tv