Петербургский "Майор Гром" выйдет на большие экраны в апреле 2021 года

Главное роли в фильме исполнили Тихон Жизневский и Любовь Аксенова.

Премьера фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" режиссера Олега Трофима состоится 8 апреля 2021 года. Об этом рассказали представители компании-прокатчика Disney Studios на фестивале популярной культуры Comic Con Russia.

Сюжет фильма основан на одноименном российском комиксе издательства Bubble Comics. Действие разворачивается в Петербурге. Майор полиции Игорь Гром известен всему городу своей непримиримой позицией по отношению к преступникам. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность делают из него идеального полицейского, который не знает преград.

Однако все меняется, когда в Петербурге появляется загадочный человек в маске – Чумной Доктор. Злодей решает, что город болен чумой беззакония, и начинает "лечить" его, убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса.

В фильме снялись Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин и другие актеры. Эксклюзивная премьера пройдет на сервисе "КиноПоиск HD".

Ранее Piter.TV пообщался с режиссером фильма Олегом Трофимом.

Видео: YouTube / Bubble Comics